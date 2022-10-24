Ülkeyi karıştıran olay! Eski milletvekili polislere el bombası atıp ateş açtı - Son Dakika
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Ülkeyi karıştıran olay! Eski milletvekili polislere el bombası atıp ateş açtı

25.10.2022 08:11

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakın isimlerden biri olan eski milletvekili Roberto Jefferson, kendisini gözaltına almaya gelen polislere el bombası atıp ateş açtı. Olayda 2 polis yaralandı.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson'ın evinde dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Ev hapsinde bulunan Jefferson, kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polislere önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı.

Brezilya'da eski milletvekili polislere önce el bombası attı, daha sonra ateş açtı

"4 KİŞİ VARDI VE KAÇTILAR"

Yaşananların ardından açıklama yapan Jefferson, "Oradakilerin hiçbirini vurmadım. Onların araçlarını ve yakınındakileri vurdum. Orada 4 kişi vardı ve kaçtılar" dedi. Polis ise, olayda 2 polisin yaralandığını ve Jefferson'ın öldürmeye teşebbüs etme suçundan tutuklandığını duyurdu. Öte yandan, Jefferson'ın evinin önünde bir araya gelen sevenleri, "Roberto Jefferson için özgürlük" sloganı attı.

Brezilya'da eski milletvekili polislere önce el bombası attı, daha sonra ateş açtı

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Bu yılın başlarında, Jefferson'a mahkeme yargıcını tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmiş, Ocak ayında ise Jefferson'ın talebi üzerine ceza, ev hapsine çevrilmişti. Dün ise, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından yayınlanan yeni bir kararda, Jefferson'ın ev hapsi kurallarına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA
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Milletvekili, Brezilya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ülkeyi karıştıran olay! Eski milletvekili polislere el bombası atıp ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran olay! Eski milletvekili polislere el bombası atıp ateş açtı - Son Dakika
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