Son dakika politika: CHP'li Özel: "(Soma) Dava bir daha görülecek ve o zaman adalet tecelli edecek" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma maden faciasına ilişkin davanın yeniden görüleceğini ve adaletin o zaman tecelli edeceğini savundu.

Özel, yazılı açıklamasında, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen Soma maden faciasının üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

Faciayı, "tarihin en büyük iş cinayeti" şeklinde nitelendiren Özel, 301 madencinin yaşamını yitirmesi sonucu 402 çocuğun yetim kaldığını anlattı.

Özel, buna ilişkin davanın, kamuoyu baskısının azalmasıyla ailelerin vicdanlarını rahatlatmaktan çok uzak şekilde sonuçlandığını, olayın siyasi sorumlularına dokunulmadığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Soma Araştırma Komisyonu raporunun kapağı hala yürütme organı tarafından açılmadı, önerileri dikkate alınmadı. Madencilik politikasının yeniden yapılandırılmasından maden işletmelerindeki taşeronluk sisteminin ivedilikle kaldırılmasına, kaçak çalıştırılan maden işletmelerine ağır cezalar verilmesinden kaynakların doğru yönetimi için maden bakanlığı kurulmasına; ocak içinde gazların merkezi izleme sisteminde bulunmasının zorunlu hale getirilmesinden ölçüm sensörlerinin eski imalat sahaları gibi riskli yerlere konulmasına bir dizi öneri raflarda bekliyor."

Akhisar'da yeniden görülen davada alınan kararın Yargıtay'da onaylandığını hatırlatan Özel, her ne kadar üzerinde cübbe de olsa kanunlara, adalete değil; onu özel görevlendirenlere sadık olanların bu kararı verdiğini iddia etti. Özel, "Bu kararda imzası olanların da onlara talimat verenlerin de Soma'nın acısına kayıtsız kalarak bu kararı sahiplenenlerin de peşinde olacağız. Dava bir daha görülecek ve o zaman adalet tecelli edecek." ifadelerini kullandı.