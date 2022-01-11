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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti

11.01.2022 17:26
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Kabul töreninde Büyükelçi Lazaris tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra Büyükelçi Lazaris ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Büyükelçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti - Son Dakika
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