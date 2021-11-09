Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
09.11.2021 16:15
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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