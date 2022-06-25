Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda"

25.06.2022 22:13
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda"

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere geldiği Cezayir'de Türk işçilerle görüşerek, "Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere geldiği Cezayir'de Türk işçilerle görüşerek, "Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere Cezayir'in Oran kentine geldi. Ahmed Ben Bella Uluslararası Havalimanı'nda Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Türk işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı konuşmada, "Bu tesis Türk iş insanının Cezayirli kardeşleriyle bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en muhteşem göstergesi. Nasıl ki tarihte bir araya geldiğimizde neler başardığımızı tüm dünyaya gösterdiysek bugünün Barbarosları da sizlersiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Afrika'nın en büyük demir çelik tesisine emeğiyle güç veren siz kıymetli çalışanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizin alın teriniz Türkiye için şeref unsurudur. 5 asırlık dostluk bağına sahip olduğumuz Cezayir'le ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İkili ilişkilerimizde iş insanlarının ve siz Türk çalışanlarının etkisi çok büyük" dedi.

"Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda"

Oktay konuşmasında, "2021 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermayesi 46,5 milyar dolara ulaştı. Bu yeter mi? Yetmez. Şu ana kadar yapılan yatırımların bir bu kadarının daha devam ettiğini görüyoruz. 2 milyar dolarlık ilave yatırımdan bahsediyoruz. Ülkenin ihracatının 4'te 1'ini bir Türk firmasının gerçekleştiriyor olması gurur kaynağımızdır. Geçtiğimiz her köprüde, hava yolunda ve demir yolunda bir şekilde sizin emeğiniz var. Bugün Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Cezayir, aramızda serbest ticaret anlaşması olmamasına rağmen Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. Serbest ticaret anlaşması imzalığımız zaman önümüzde hiç kimse duramaz. Tüm engellemelere rağmen birlik için Cezayir'den ve Afrika kıtasından tüm dünyaya yayılacağız" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca konuşmasında, "Ülkede faaliyet gösteren bin 400'den fazla Türk şirket 30 bini aşkın Cezayirliye istihdam sağlıyor. Cezayir'deki en büyük yatırımcı bizim ülkemiz. Bu rakamları daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye sınırları içiresine kapanmış bir ülke değildir. Dost ülkelerle kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel ölçekte iş yapan firmalarımızın sayısını da artması için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - CEZAYİR

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Cezayir'e geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Cezayir'e geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümü için girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleriyle... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümü için girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleriyle...
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 22:17:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cezayir'deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement