Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var"

12.03.2022 00:58
Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var"

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Afrika'nın güneyinde birçok bakir alanın olduğunu belirterek, "Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Afrika'nın güneyinde birçok bakir alanın olduğunu belirterek, "Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Kirişci, tarım sektörünün önemine değinerek "Bu sektörün dokunmadığı yer yok. Güzel dokunursak bizi başarılı kılmaması için bir sebepte yok. İşimizi savsaklarsak bu sektörün alaşağı edemeyecek sektör yok. Hem 85 milyonumuzu hem turistleri hem de ihracı noktasında bir sorumluluğu olan bir sektör" diye konuştu. Çukurova'nın dünyanın 4 verimli ovasından biri olduğunu aktaran Bakan Kirişci, "Adana'ya Allah 2 nehir vermiş. O nehirden denize dökülen sularımız var. Bereketli ovamız var. Çukurova, dünyanın 4 verimli ovasından birisi. Su sıkıntısı olmayan bir ovayız. Cenab-ı hak bütün torpili bize vermiş. Bu üretimin Adana'dan dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz"

Üreticilere yaptığı 'Emtia fiyatlarını endişe etmeyin' çağrısını yineleyen Prof. Dr. Vahit Kirişci, daha sonra şunları söyledi: "Üreticilerimizin mazot, gübre, ilaç ve emtia fiyatlarından endişe etmemelerini, tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, ahır ve ağıllarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz çünkü üreterek değerliyiz. Önce üreteceğiz sonra hem biz hem de bizim dışımızdakiler tüketecek. Fahiş fiyatlarından dolayı endişe taşımasınlar. Önce pandemi ardından da iki ülkenin savaşından dolayı yaşanan türbülans var. Bundan etkilenmeyen kimse yok. Bu herkesi etkiliyor. İyi ki Adana'mız var. İyi ki 81 ilimiz var. Ürünümüzün fazlası olduğunda onları yurt dışına pazarlayan dış ticaret firmalarımız var. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu bizim için bir fırsat."

"Türkiye'den 3 buçuk saatlik uçuşla 55 ülkeye ulaşılabiliyor"

Türkiye'den yaklaşık 3 buçuk saatlik uçuşlarla 55 ülkeye ulaşılabileceğini aktaran Kirişci, "Ülkemiz, tam doğu-batı, kuzey-güneyin buluştuğu bir yer. Bizim çok büyük, derin ve kadim bir kültürümüz var. Bir taraftan Afrika, bir taraftan Orta Doğu, bir taraftan Kafkasya, tüm dünyayla ilişkilerini geliştiren bir ülke konumuna geldik. Eskiden sadece lafını ederdik. 3 buçuk saatte 55 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Amerika, 6 saatte okyanusu geçemezken biz 55 ülkeye, 2 milyara yakın bir nüfusa erişebilecek bir ülkeyiz" dedi. Afrika'daki birçok bakir alana değinen Bakan Kirişci, "İçeride ki misyonumuzun farkındayız. Ancak dışarıda ki komşu ülkeler başta olmak üzere dünya ile olan entegrasyonumuzu konsolide etmek adına bunun bilincinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alandaki üretimle birlikte bunu ülke olarak yapabilecek, başarabilecek durumdayız" diye konuştu.

"Üretime asla uzak durmayalım"

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen bu girdilere, bu girdilerden dolayı üretime asla uzak durmayalım. İnşallah yarın, bugünden çok daha güzel olacak. Bütün bu sıkıntılar geride kalacak. Bu pandemi ve devamında globale dönüşen bir savaş halini de inşallah fırsata dönüştürerek ülkemizi daha mutlu, refah ülke grubu içerisine dahil etmiş olacağız."

Bakan Kirişci'ye ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve milletvekilleri eşlik etti. - ADANA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Bakan Kirişci, çiftçilere 58,9 milyon liralık desteği aktarmaya başladıklarını bildirdi Son dakika haberleri! Bakan Kirişci, çiftçilere 58,9 milyon liralık desteği aktarmaya başladıklarını bildirdi Bakan Kirişci: 'Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var' Bakan Kirişci: 'Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var'

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var' - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 01:30:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Afrika'nın güneyinde bakir alanlar var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement