Son dakika! Rus yanlısı ayrılıkçılar: "Gözaltındaki İngiliz paralı asker hayatını kaybetti"

Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yakalanan ve paralı asker olmakla suçlanan İngiliz yardım görevlisi Paul Urey'in, gözaltındayken hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'nın doğusunda Nisan ayı sonunda bir kontrol noktasında Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından yakalanarak paralı asker olmakla suçlanan İngiliz yardım görevlisi Paul Urey, gözaltındayken yaşamını yitirdi. Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Temsilcisi Daria Morozova yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki Urey'in diyabet, solunum, böbrek ve kardiyovasküler sorunları yaşadığını belirtti. Morozova, "Suçun ciddiyetine rağmen Paul Urey'e uygun tıbbi yardım sağlandı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları ve stres nedeniyle 10 Temmuz'da hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Urey'in ölümünü ailesine bildirdiği kaydedildi.

Urey, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından "paralı askerlik yapmakla" suçlanmıştı. İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen Presidium Network adlı kuruluş tarafından daha önce yapılan açıklamada ise Urey'in yardım görevlisi olduğu ifade edilmişti. - DONETSK