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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı" - Son Dakika

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı"

21.02.2022 17:13
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı"

Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı, Moskova'daki dışişleri bakanlığı konutunda ağırladı. İkili görüşmeden önce açıklamada bulunan Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya ile NATO arasında cepheleşme oluşturduğunu savunarak, "2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamaya yönelik çabalarımız, Batılı meslektaşlarımızın Rusya ile Batı ittifakı arasında aşılması güç bir cepheleşme oluşturmaya çalışarak meydana getirdikleri atmosferden etkileniyor. Bu tür girişimlerin somut sonuçlar elde etme çabalarımızı baltalamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı"

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nden dün akşam yapılan Rusya'nın bazı kentlerinde ve toplu alanlarda terör saldırıları düzenlenebileceği ile ilgili duyuruyu hatırlatan Lavrov, "Dün, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, Moskova ve St. Petersburg'da, toplu alanlarda, tren istasyonlarında, metro istasyonlarında ve alışveriş merkezlerinde yaklaşan terör saldırıları hakkında bir uyarı yayınladı" ifadelerini kullandı. Rus istihbaratı tarafından bu yönde çalışmalar yapıldığını ve bu bilginin teyit edilmediğini söyleyen Lavrov, "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı" diye konuştu.

"ABD'nin Moskova Büyükelçiliği gerçeklikten tamamen kopuk davrandı"

Lavrov'un bu açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de iddiaya ilişkin bir açıklama yaptı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin gerçeklikten uzak olduğunu savunan Mariya Zaharova, "Bugünkü uyarı, (Rusya'ya karşı medyada) gerçek bir enformasyon terör saldırısını andırıyor. Dün, muhtemelen ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin gerçeklikten tamamen kopuk davrandığını ve Rusları korkuttuğunu gördünüz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı' Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı" Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu' dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, ABD Büyükelçiliği'nin terör saldırısı tehdidiyle ilgili bilgilerine ilişkin teyit almadı" - Son Dakika
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