Son dakika... Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

14.03.2022 11:01
Son dakika... Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin devam ettiğini bildirdi. Kalın, "Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi. Kalın paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yürüttüğü temaslarda çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.


YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mart 2022 BAGFAS indirime devam ediyor BAGFAS indirime devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika... Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Katiliyle fotoğraf bile çekinmiş! 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı!
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement