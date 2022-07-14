Son Dakika | Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır" - Son Dakika
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Son Dakika | Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır"

14.07.2022 21:40
Son Dakika | Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır"

Son dakika haberler: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır" dedi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki tarafta kayıplar verirken, Ukrayna Savunma Bakan Yardımısı Anna Malyar, Ukrayna'nın resmi kayıpları hakkında açıklama yaptı. Askeri kayıpların olağanüstü hal durumunun sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını söyleyen Malyar, "Kayıpların sayısı sıkıyönetim döneminde devlet sırrıdır. Bu askeri çıkarlar, düşmanın bu sayıları bilmemesi ve kendi amaçları için kullanmamasından kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki bazı kuruluşların bu rakamları öğrenmeye çalıştığını ancak bunun sakıncaları olduğunu belirten Malyar, "Bu rakamları kamuoyundan sakladığını düşünerek bu rakamları alenen araştırmaya çalışan vatandaşlara ve kamu inisiyatiflerine sesleniyoruz. Düşman için çalışmayın ve sıkıyönetim bitene kadar bu rakamları açıklamayın" dedi. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika | Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: 'Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır' - Son Dakika

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