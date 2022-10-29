Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'den çarpıcı çıkış: Fikir ayrılıkları var - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'den çarpıcı çıkış: Fikir ayrılıkları var

29.10.2022 23:32

Son dönemde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi ile ters düşen açıklamalara imza atan Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Selahattin Demirtaş arkadaşımızla aramızda bazı konularda bazen fikir farklılıkları olur, oluyor, doğaldır ama daha önce de söylediğim gibi ayrılık cezaevi duvarlarından oluşuyor. Bahsedildiği gibi bir ayrılık yok" ifadelerini kullandı.

Cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın son dönemde attığı tweetler ve kaleme aldığı yazıların, HDP ile ters düştüğü iddia edildi. Hatta Demirtaş'ın HDP ile yollarını ayıracağı iddiası bile gündeme taşındı.

SANCAR'DAN BOMBA ÇIKIŞ

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ise gündemdeki iddialara katıldığı bir yayında yanıt verdi. Sancar, "Selahattin Demirtaş arkadaşımızla aramızda bazı konularda bazen fikir farklılıkları olur, oluyor, doğaldır; ama daha önce de söylediğim gibi, ayrılık cezaevi duvarlarından oluşuyor" dedi.

"BİZ DE O DA DİKKATLİ DAVRANIYOR"

Sancar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sorun yok, fikir farklılıkları var; ayrılık yok. Fikir farklılığını soruna dönüştürmek için sürekli köpürten çevreler var. Bunu açıkça söylemem lazım. Demirtaş'tan gelen bir açıklamanın hemen HDP'yle ayrılık anlamına geleceği şeklinde yorumlandığı çok sayıda spekülasyonla karşılaşıyoruz. Biz de Selahattin arkadaşımız da buna karşı dikkatliyiz."

YORUMLAR
500

Selahattin Demirtaş, Mithat Sancar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'den çarpıcı çıkış: Fikir ayrılıkları var - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
23:12 Cumhuriyet Bayramı videosu Zafer Partisi'nde kriz çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi istifa kararı aldı
22:39 Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi
22:20 Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'den çarpıcı çıkış: Fikir ayrılıkları var
22:00 Fabrikasının açılışı yapılan Togg ilk olarak büyükelçi ve valilere verilecek
21:57 Vatandaşlar Togg alabilmek için ellerindeki araçları şimdiden satılığa çıkardı
21:41 Çin'den gelen haber korkuttu! Koronavirüs bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı ortaya çıktı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ünlü spiker Cem Öğretir'e kahkaha attırdı
20:42 Cadılar Bayramı kutlamaları Güney Kore'de faciaya neden oldu! Yüzlerce ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 23:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'den çarpıcı çıkış: Fikir ayrılıkları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement