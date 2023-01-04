İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'terör soruşturması' tartışması alevleniyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe basın açıklaması düzenleyen ikili, bugün de yine kameralar karşısına geçerek birbirlerine yönelik sert söylemlerine devam ettiler.

"SELPAK VAR MI ARKADAŞLAR?"

Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen İmamoğlu, Bakan Soylu'yu hedef alarak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Soylu ise İmamoğlu ve soruşturma hakkında çeşitli söylemlerde bulundu. Bakan Soylu, bir ara muhabirin sorusunu dinlerken ise gözleriyle masaya baktı. Soruyu yanıtlamadan önce ise gülümseyen Bakan, "Selpak var mı arkadaşlar terimi sileceğim. Çok lazım az da yetmiyor." dedi.

"ZAMAN ZAMAN TERLEMİŞ"

Soylu açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Elbette belediye başkanlığının sorumluluğu var. Hem terörden uzak durma hem de alet olmama durumu var. İBB Başkanı zaman zaman terlemiş, alnını silmek zorunda kalmış, kaybettiği itibarı, hizmet yapamadığı için tarihin en başarısız belediye başkanı olarak nitelendirilen, İETT otobüslerini çalıştırmaktan, çöp toplamaktan yoksun böyle bir belediye başkanı elbette ki bunları kapatabilmek için İstanbul'a ilgi açığını kapatabilmek için, yargı kararından bulamadığı mağduriyeti buradan bulacak."