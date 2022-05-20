Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı - Son Dakika
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Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı

20.05.2022 14:32

ORC Araştırma, 41 ilimizde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor. 2021 yılının şubat ayında yüzde 10,8 alan İYİ Parti'nin oylarını neredeyse iki katına çıkması dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Ankete göre AK Parti yüzde 28 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 24,1 ile Cumhuriyet Halk Partisi takip ediyor. Sıralama yüzde 18,4 ile İYİ Parti, yüzde 8,7 oy oranı ile HDP ve yüzde 7,2 ile MHP şeklinde devam ediyor.

Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! Oylarını katlayarak artıran tek parti var

İYİ PARTİ OYLARINI İKİYE KATLADI

Araştırmanın en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranı oldu. 2021 yılının şubat ayında yapılan ankette yüzde 10,8 oranında oy alan İYİ Parti'nin, son ankette oylarını neredeyse ikiye katladığı görüldü.

İşte aylara göre İYİ Parti'nin oy değişimi;

Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! Oylarını katlayarak artıran tek parti var
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Son Dakika Politika Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı - Son Dakika
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