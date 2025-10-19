Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Muhtarlar Günü İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Muhtarlar Günü İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Muhtarlar Günü İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi
19.10.2025 22:56  Güncelleme: 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla organizasyon sırasında bir araya gelerek, muhtarların yerel yönetimdeki önemini vurguladı ve taleplerini dinledi.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Sorgun Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve muhtarlar katıldı. Samimi bir ortamda yemekli gerçekleşen buluşmada Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında muhtarların kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Muhtarların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not alan Ekinci, "Hep birlikte Sorgun'a hizmet ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen sizlersiniz. Bu doğrultuda istişare kültürünü önemsiyoruz ve sizlerin görüşleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Muhtarlar Günü vesilesiyle hepinize özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhtarlar Günü, Etkinlikler, Politika, Ekinci, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Muhtarlar Günü İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:28:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Muhtarlar Günü İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.