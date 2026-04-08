Sosyal Hizmetler Toplantısı Bayburt\'ta

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" ile "Aile Rehberi ve Çocuklar Güvende Sistemi" konuları ele alındı.

Toplantıda, sosyal risklerin tespiti ve önlenmesine yönelik sahada yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, aile odaklı sosyal hizmet modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı. - BAYBURT