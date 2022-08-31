Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek

31.08.2022 21:14
Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, başkent Moskova'daki tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Gorbaçov'un ölümü sonrasında cenaze töreni için detaylar belli olmaya başlarken, Gorbaçov Vakfı'na ve ailesine en yakın isimlerden olan gazeteci Aleksey Venediktov, Gorbaçov için cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Papa Francis, Gorbaçov için taziye mesajı yayınladı

Tüm dünyadan birçok önemli isim ve ülke liderleri Gorbaçov için taziye mesajı yayınlarken, Hristiyan aleminin lideri Papa Francis'te akşam saatlerinde bir mesaj yayınladı. Gorbaçov'un kızı İrina'ya telgraf çeken Papa, Gorbaçov'un halklar arasında uyum ve kardeşlik sağlanmasına yaptığı katkıya dikkat çekti. Papa mesajında, "Babanız Mihail'i kaybetmenin verdiği acıyla şu anda size manevi olarak yakınım. Yakınlarınıza ve onu önde gelen bir devlet adamı olarak görenlere en içten taziyelerimi sunmak istiyorum" dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacağı belirtildi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Mihail Gorbaçov, Eylül, Papa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 21:15:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement