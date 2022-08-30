SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi - Son Dakika
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SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi

30.08.2022 23:39

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GORBAÇOV KİMDİR?

Mihail Sergeyeviç Gorbaçov (Rusça: ?????´? ?????´???? ????????, d. 2 Mart 1931, ö. 30 Ağustos 2022), Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideri (1985-1991).

Gorbaçov'un perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır ve hayatta olan tek Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanıdır.

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Mihail Gorbaçov, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi - Son Dakika
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