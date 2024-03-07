Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'dan Mersin'e çağrı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'dan Mersin'e çağrı

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan\'dan Mersin\'e çağrı

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşma yaparak Mersin'in hizmete ve belediyeciliğe olan ihtiyacını vurguladı. Soydan, Mersin'in sorunlarına çözüm bulmak için Cumhur İttifakı olarak halkın yanında olduklarını belirtti ve üretken belediyecilik anlayışını vurguladı.

07.03.2024 17:58  Güncelleme: 18:43
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Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama yoldaşımız siz olursanız ne tasa ne gam. Bizim yolumuz kardeşlik, hak hakikat yolu, bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yol arkadaşlarımız sizlersiniz" dedi.

Soydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptı. Soydan, "Bana göre cennetten kopup gelmiş bir şehrin sakinleriyiz. Bir yanda kışı, bir yanda yazı yaşadığımız, kuzeyinde palto giyip güneyinde denize girdiğimiz, başını Toroslar'a yaslayıp ayağını Akdeniz'e uzatan, her anıyla, her mevsimiyle, dağıyla, ovasıyla büyük nimet olan bu şehrin son 5 yılda ışığı söndü. Boynu büküldü, ufku karardı" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı size yoldaş olmaya geliyor"

Mersin'in eser ve hizmet siyasetine, ayırmayan ve ayrıştırmayan belediyeciliğe hasret kaldığını belirten Soydan, "Mersin'de yollar, bırakın yılanı, canavara döndü. Trafik canavarı Mersin'in ana caddelerinde, bulvarlarında cirit atıyor. Mersinli kan ağlıyor. Mersinlinin ömrü şehrin ana arterlerinde yitip gidiyor. Koskoca 5 yıllık dönemde toplu ulaşımla ilgili ne yapıldı? Mersin bunu hak etmiyor. Ne söylendi ne yapıldı, şimdi birlikte bir vaat ve icraat muhasebesi yapalım. Her yıl büyüyen bu kente metro ya da raylı sistemle ilgili çakılan bir çivi gördünüz mü? Şehir trafiğini rahatlatacak alternatif güzergahlar, kavşaklar yapıldı mı? Bunların hiçbiri yapılmadı. Peki ne oldu bu süreçte? Mersinli yolda bırakıldı. Türkiye'nin en pahalı içme suyunu Mersinli hemşerilerimize reva gördüler. O sebeple Mersin, seni yüz üstü bırakanları unutma, 31 Mart Pazar günü inşallah Cumhur İttifakı size yoldaş olmaya geliyor" diye konuştu.

"Mersin hizmetin en güzeline layık"

Soydan, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama yoldaşımız siz olursanız ne tasa ne gam. ya bir yol buluruz ya da yeni bir yol açarız. Belediye demek şehir demek, düzen demek, belediye demek hizmet demek. Halkı bir bütün halde kucaklayabilmek, herkese hizmet götürmek demek. Önce hizmet, sadece hizmet demek ama Mersin'de böyle mi? Mersin hizmetin en iyisine, en güzeline, siyasetin en haysiyetlisine layık. Mersinli bunu hak ediyor, Mersinli bunu bekliyor. Mersinli sahil bandında şehri solumak, denizinde yüzmek istiyor. Denize girmek için uzun yola gider gibi göç etmek istemiyor. Kentin içinde temiz ve güvenli alanlarda ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirmek istiyor" dedi.

"Üretken belediyeciliğe var mısın Mersin?"

Soydan, "Bizim yolumuz kardeşlik yolu, bizim yolumuz hak yolu, bizim yolumuz hakikat yolu, bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yol arkadaşlarımız sizlersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah 1 Nisan sabahı yeni umutlarla güzel günlere merhaba diyeceğiz. Çok çalışacağız, başaracağız. Şimdi buradan sormak istiyorum Mersin. Üretken belediyeciliğe var mısın Mersin? Gerçek belediyeciliğe var mısın?" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'dan Mersin'e çağrı - Son Dakika

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