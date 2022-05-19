Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. - Son Dakika
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Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.

19.05.2022 16:38
Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Bu takvim için bir şey söylemek henüz erken. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen tüm talepler sıkı bir takiple değerlendiriliyor." - ANKARA

YORUMLAR
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New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sözcü Çelik: '(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. Sözcü Çelik: '(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.
Kaynak: İHA

Enflasyon, AK Parti, Sözcü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sözcü Çelik: 'AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. - Son Dakika
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