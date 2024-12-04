Sözleşmeli Personellere Kademe İlerleme Hakkı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, sözleşmeli statüden memurluğa geçiş yapan personele ek kademe ilerleme hakkı tanınması öngörülen Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. 26 maddeden oluşan kanun teklifinde devlet memurlarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeye göre sözleşmeli statüden memurluğa geçen yaklaşık 950 bin çalışanın ilave bir kademe ilerleme hakkından yararlanması sağlanacak. - ANKARA