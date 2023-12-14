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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor' - Son Dakika
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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı dileyerek, 'Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum' dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: \'Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor\'
14.12.2023 - 23:03,
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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor"

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili "Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesinde basın açıklaması yaptı. Sözlerine Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Karamollaoğlu, "Herhalde Türk siyasi tarihinde de sanki bir ilk vuku buldu gibi. Kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda Meclise arz ettikten hemen sonra maalesef kalp krizi ile karşı karşıya kaldı. Sonra da şuurunu toparlayamadı. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Kendisiyle çok seyahatlerim oldu. Nadir bulunan insanlardan birisidir. Davasına da sadıktır, bütün ömrünü bu davaya hasretmiştir. Bu konuda da bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor"

Öte yandan Karamollaoğlu, Bilkent Şehir Hastanesinde Milletvekili Bitmez'e gösterilen ilgiden dolayı bütün personellere ayrı ayrı teşekkür ederek, "Çok itina gösterdiler, gayret gösterdiler. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Hamdolsun imkanlarda vardı ama Hasan Bey kardeşimizin ömrü bu kadarmış. Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise üzüntülerini tarif edecek herhangi bir kelime olmadığının altını çizerek, meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve başkanlık divanları olarak hem aileye hem de SP camiasına baş sağlığı diledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kendilerinin için ölümün bir vuslat olduğunu dile getirerek, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ise meclis çalışmaları devam ederken milletvekili Hasan Bitmez'in vefatını öğrendiklerini söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Güler, Bitmez'in ailesi, sevenleri ve partisine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Taziye ziyaretine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı.

Kaynak: İHA
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