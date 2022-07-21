Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi" - Son Dakika
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Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi"

21.07.2022 10:39
Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: "Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi"

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, yeni devlet başkanının ülkeyi eski haline getirmeye söz verdiğini söyledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, yeni devlet başkanının ülkeyi eski haline getirmeye söz verdiğini söyledi.

Sri Lanka'da son dönemde yaşanan karışıklıklar ve halkın ekonomik kriz sebebiyle başlattığı protesto gösterileri sonucu devlet başkanının istifa çağrılarının ardından ülkeyi terk ettiği Sri Lanka'da Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremensinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile iki polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi de yaralandı.

"Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi"

Antalya'da Sri Lanka kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi"ne katılan Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Hassen, yeni devlet başkanının ülkeyi eski haline getirmeye söz verdiğini belirterek, "Sri Lanka'da bildiğiniz gibi bir devlet başkanı seçimi gerçekleşti. Günümüzde görevine devam eden devlet başkanı vefat eder veya bir nedenden dolayı görevini bırakırsa anayasal düzenlemeye göre parlamento üyeleri yeni devlet başkanını seçerler. Biz de bugün bunu yaşadık. Yeni seçilen devlet başkanımız da yüksek bir oyla üç aday arasından devlet başkanı olmaya hak kazandı. Üç dört ay içerisinde ülkeyi toparlamaya ve ulusal ortaklarla birlikte çalışmalar yaparak ülkeyi iyi bir konuma getirmeye söz verdi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: 'Yeni devlet başkanı ülkeyi eski haline getirmeye söz verdi' - Son Dakika

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