Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: "Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek" - Son Dakika
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Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: "Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek"

24.07.2022 21:51
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: "Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek"

Sri Lanka'nın yeni Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, "Şiddet içermeyen hükümet karşıtı protestolara izin verilecek" dedi.

Sri Lanka'nın yeni Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, "Şiddet içermeyen hükümet karşıtı protestolara izin verilecek" dedi.

Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar sırasında Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeden kaçmış ve e-mail yoluyla istifa etmişti. Eski Başbakan Ranil Wickremesinghe ise parlamentoda yapılan oylamada devlet başkanı seçilmiş ve yemin ederek göreve başlamıştı. Ülkede hükümet karşıtı protestolar devam ederken, geçtiğimiz cuma günü başkent Colombo'da güvenlik güçleri protestocuların kampına baskın düzenledi. Sert müdahalelerin yaşandığı baskında 9 protesto lideri gözaltına alınırken, aralarında gazetecilerin de olduğu 50 kişi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, "Şiddet içermeyen hükümet karşıtı protestolara izin verilecek. Ayrıca protestolarda can kaybı, yaralanma gibi durumların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak" dedi.

En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor. - COLOMBO

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: 'Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe: "Şiddet içermeyen protestolara izin verilecek" - Son Dakika
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