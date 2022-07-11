Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek

11.07.2022 18:02
Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçeceğini bildirdi.

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçeceğini bildirdi.

Sri Lanka'da ekonomik krizin patlak vermesi sonrası halk sokaklara inmiş, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceği açıklanmıştı. Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena yaptığı açıklamada, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçeceğini bildirdi.

Abeywardena, "Bir sonraki devlet başkanı adayları 19 Temmuz'da parlamentoya sunulacak. 20 Temmuz'da parlamento yeni devlet başkanını seçmek için oy kullanacak. Bugün yapılan parti liderleri toplantısında, Anayasa'ya uygun tüm partilerden oluşan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak ve temel hizmetleri sürdürmek için bunun gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Öte yandan Sri Lanka'da öfkeli protestocular Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmış ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe vermişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı Sri Lanka'da beklenen oldu: Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklandı Son dakika haber: Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan istifa kararı Son dakika haber: Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'dan istifa kararı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 18:50:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement