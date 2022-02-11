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Steinmeier, ikinci döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Steinmeier, ikinci döneme hazırlanıyor

11.02.2022 13:32
Steinmeier, ikinci döneme hazırlanıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Pazar günü yapılacak Federal Seçiciler Kurulu'nun oturumunda yeniden seçilerek, ikinci dönem Cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'ın Pazar günü yapılacak Federal Seçiciler Kurulu'nun oturumunda yeniden seçilerek, ikinci dönem Cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

Almanya'da 13 Şubat Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılacak seçimde Alman Federal Meclisi'nin tüm üyeleri (736 vekil), ve 16 federal eyaletin temsilci organları tarafından aday gösterilen bin 472 kişi oy kullanabilecek. Alman Sol Parti'den (Die Linke) Gerhard Trabert, Almanya için Alternatif Parti'den (AfD) ise Max Otte'i cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde, Frank-Walter Steinmeier, yeniden seçilmesi durumunda 5 yıl daha görevde kalacak. Eyaletler Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aralarında Uğur Şahin, Sibel Kekilli gibi tanınmış kişiler de delege olarak oy kullanacaklar.

Sosyal Demokrat, Liberal ve Yeşiller'den oluşan koalisyon ortakları, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ikinci dönem de 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı görevi için destek vereceklerini açıklamışlardı. Federal parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan muhafazakar Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakı da Steinmeier'e destek verecekleri konusunda açıklama yapmıştı. - BERLİN

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Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı, Almanya, Pazar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Steinmeier, ikinci döneme hazırlanıyor - Son Dakika


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