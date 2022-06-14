STSO Başkanı Eken: "Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın" - Son Dakika
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STSO Başkanı Eken: "Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın"

14.06.2022 12:10
STSO Başkanı Eken: "Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın"

İzmir'de düzenlenen Sivas Günlerine katılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İzmir uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını gerektiğini söyledi.

İzmir'de düzenlenen Sivas Günlerine katılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İzmir uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını gerektiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve Meclis Üyeleri, Ege Bölgesi Sivas Dernekler Federasyonunun İzmir'de düzenlediği Sivas Günleri etkinliğine katıldı.

Sivas'ın OSB'leri ve yatırım alanlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Mustafa Eken, "Sivas Demirağ OSB, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile 6. Bölge Teşvik çerçevesine alındı. Altyapı çalışmaları devam eden Demirağ OSB'ye yatırımcılarımız inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Şuana kadar 45 firmaya arsa tahsisi yaptık. 17 Bin istihdam sözü aldık. Demek ki Sivas hak ettiğini alıyor. Karadenizliler gibi lobi faaliyetlerini biz yapamadık. Nüfusumuz 7 milyonda olsa 10 milyonda olsa gücümüzü gösteremedik. Sivas'ı Türkiye'nin her yerinde temsil edeceğiz. Taşın altına elimizi koyacağız. Birlik ve beraberliğimizi koruyacağız" dedi.

"Sivas-İzmir uçak seferleri biran önce başlatılmalı"

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan Sivas-İzmir uçak seferleri konusunda destek isteyen Başkan Eken, "Sivas gelişiyor, yatırım geliyor, 6. Bölge teşvik çerçevesinde alındı diyoruz ama Sivas'tan İzmir'e uçak yok. Aktarmalı olarak 8 saatte ancak gelebiliyoruz. Sivas cazibe merkezi oldu, yatırımcıları davet ediyoruz, ama Sivas'a uçak yok. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, milletvekillerimiz buradalar. Onlardan da destek istiyoruz ve Sivas-İzmir uçak seferlerinin Temmuz ayında başlamasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

STSO Başkanı Eken: Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın
STSO Başkanı Eken: Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın
STSO Başkanı Eken: Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın
STSO Başkanı Eken: Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın
STSO Başkanı Eken: Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika STSO Başkanı Eken: 'Sivas-İzmir uçak seferleri yeniden başlasın' - Son Dakika

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