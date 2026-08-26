Sudan Çatışmaları Çad'ı Endişelendiriyor - Son Dakika
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Sudan Çatışmaları Çad'ı Endişelendiriyor

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AfB, Sudan'daki çatışmaların Çad'a yayılmaması için tarafların itidal göstermesini istedi.

ADDİS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Sudan'daki çatışmayla bağlantılı olarak Çad topraklarında yaşandığı bildirilen hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek çatışmaların, Sudan sınırlarının dışına taşmaması çağrısı yaptı.

Yusuf, Çad-Sudan sınırındaki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da devam eden çatışmayla bağlantılı olarak 20 Ağustos'ta Çad'ın Ennedi-Est bölgesinde hava saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberleri endişeyle takip ettiğini söyledi.

AfB'nin üye ülkelerin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile sınırların dokunulmazlığı ilkesine bağlılığını yineleyen Yusuf, ilgili tüm taraflara "azami itidal" çağrısında bulundu.

Yusuf, Sudan'daki çatışmaların komşu ülkelere yayılmasını önlemek için tarafların gerilimi artırabilecek eylemlerden kaçınması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki ülkeler arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yusuf, bunun sınır ötesi olayların önlenmesi, ortak sınırların güvenliğinin sağlanması ve bölgesel gerilim riskinin azaltılması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Yusuf, AfB Komisyonunun gerilimin azaltılmasına, yeni olayların önlenmesine ve bölgesel barış ile istikrarın korunmasına katkı sağlayacak girişimlerde, ilgili ülkelere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Çad, Sudan ordusunu suçlamıştı

Çad ordusu, 20 Ağustos'ta Ennedi-Est bölgesinde meydana gelen hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Sudan ordusuna veya onu destekleyen unsurlara ait olduğunu değerlendirdiği uçak ve insansız hava araçlarının, Sudan'dan hareket eden bir araç konvoyunu takip ederek Çad topraklarında bombaladığını öne sürmüştü.

Çad makamları, saldırıların sınırdan 100 kilometreden fazla içeride düzenlendiğini belirtmiş ve ülkenin toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini savunarak güvenlik güçlerinin en yüksek alarm seviyesine geçirildiğini duyurmuştu. Olayda Çad vatandaşlarından hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.

Sudan ordusundan Çad'ın suçlamalarına ilişkin ilk aşamada açıklama yapılmamıştı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Sudan, Çad, Son Dakika

Son Dakika Politika Sudan Çatışmaları Çad'ı Endişelendiriyor - Son Dakika

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