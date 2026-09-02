Sudan'da sürgündeki siyasetçilere dönüş güvencesi: açılan davalar düşürülecek, dokunulmazlık sağlanacak

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülke içinde yürütülmesi planlanan Sudanlılar arası diyaloğa katılmak üzere yurt dışından dönecek siyasetçiler hakkında açılan davaların düşürülmesini öngören kararname yayımladı.

Sudan Adalet Bakanı Abdullah Muhammed Darf, yaptığı açıklamada, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın yurt dışından dönecek siyasetçiler hakkında açılan davaların düşürülmesini öngören kararname yayımladığını bildirdi.

Darf, kararnamenin, Sudanlılar arası diyalog başlatılması amacıyla kurulacak hazırlık komitesinin katılımcılarına yazılı hukuki güvence sağlayacağını söyledi.

Kararname kapsamında, yurt dışında bulunan Sudan vatandaşları hakkında siyasi görüşleri veya faaliyetleri nedeniyle açılan kamu davalarının düşürüleceğini kaydeden Darf, diyaloğa katılmak üzere ülkeye dönenlere Sudan'a girişlerinden istişarelerin sona ermesinden sonraki belirli bir süreye kadar geçici hukuki dokunulmazlık sağlanacağını aktardı.

Darf, katılımcıların diyalog görüşmelerinde dile getirecekleri açıklama, görüş ve tutumlar nedeniyle de haklarında yasal işlem başlatılamayacağını. vurguladı.

Burhan, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bağımsız bir mekanizma tarafından önerilen Sudanlılar arası diyaloğun kapsayıcı şekilde yürütülebilmesi için hükümetin hukuki, siyasi ve güvenlik garantileri sağlayacağını duyurmuştu.

Hükümetin diyaloğun gündemine ve sonuçlarına müdahale etmeyeceğini belirten Burhan, devletin rolünün sürecin yürütülmesi için gerekli kolaylıkları sağlamakla sınırlı kalacağını ifade etmişti.