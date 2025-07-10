Suiçmez'den Çalık için Tahliye Talebi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün rahatsızlanan Çalık'a bu sabah anjiyo yapıldığını ve şu an yoğun bakımda olduğunu anlattı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin verdiği sağlık kurulu raporuyla Çalık'ın tahliyesinin talep edildiğini aktaran Suiçmez, "Sayın Çalık bir hükümlü değildir. Aslında Adli Tıp raporunun beklenmesine de gerek yoktur. Belirttiğim raporlar da dikkate alınarak, durumunun ilgili hakimlik tarafından derhal değerlendirilmesi gerekiyordu." sözlerini sarf etti.

Suiçmez, Çalık'ın bir an önce tahliye edilmesini talep etti.