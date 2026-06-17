9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 11'inci yıl anmasına katılımın az olduğu gözlendi - Son Dakika
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 11'inci yıl anmasına katılımın az olduğu gözlendi

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in 11\'inci yıl anmasına katılımın az olduğu gözlendi
17.06.2026 13:46  Güncelleme: 13:47
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, memleketi Isparta İslamköy'de düzenlenen törenle anıldı. Katılımın önceki yıllara göre düşük olduğu gözlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 11'inci yılında memleketi Isparta İslamköy'de düzenlenen törenle anıldı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen anma programına katılımın az olduğu gözlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 11'inci yılında memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy köyünde bulunan Çalca Tepe Anıt Mezarlığı'ndaki törenle anıldı. Saat 11.00'de başlayan program, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşunun ardından Süleyman Demirel'in özgeçmişi okundu. Tören, protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından Demirel ailesine taziyelerin iletilmesiyle sona erdi. Anma programında katılımın önceki yıllara göre düşük olduğu gözlemlendi. Tören alanındaki kalabalığın büyük ölçüde protokol üyelerinden oluştuğu görüldü. Anma programına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tuğgeneral Merdin Kışkan, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Biz bu programa katılabilmek için gece saat 02.00'de yola çıktık"

İzmir'in Selçuk ilçesinden Süleyman Demirel'i anma programına katılan Olcay Tufan, "Burada Balıkesir'den ve daha uzak şehirlerden gelenleri de görüyorum. Isparta halkının katılımının oldukça düşük olduğunu gördüm. Görünen kadarıyla alanda daha çok protokol üyeleri vardı. Açıkçası bu tabloyu Isparta'ya yakıştıramadım" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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