Süleyman Soylu: Anadolu coğrafyası üzerine oynanan bir oyun - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti. Bakan Soylu, sabah saatlerindeki güvenlik toplantısının ardından Organize Sanayi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yaptığı trafik eğitim parklarını ziyaret etti. Bakan Soylu, trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi. Ayrıca 4 tekerlekli eğitim aracını da kullanan Soylu, burada kendi adına fidan dikti. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Soylu, açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA İSTİKAMETİNİ KAYBETMİŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'deki siyasi hayatın nişanesi, değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu söyledi. Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda ateş çemberi olduğunu anlatan Soylu, Avrupa'nın istikametini kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Etrafımızdaki coğrafyada bugün ateş çemberi var. Avrupa istikametini kaybetmiş. Balkanları yine karıştırmaya çalışıyorlar. Karadeniz'de olanları ve olacakları hep beraber görüyoruz. Afganistan'da yaşananları görüyoruz. Dünyanın şu anda karşı karşıya kaldığı dört temel sorun var şu anda. Birisi pandemi salgını. 21'inci yüzyıl bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir. Bu hevese katılanlar bilsin ki bu iflasın farkında değil ve zavallıdırlar. İkinci problem göç sorunudur ve Gaziantep bunu yakinen yaşayan bir şehirdir. Avrupa bu sorunu sadece bir sınır meselesi olarak gördü. Neden? Bize gelmesinler diye. İnsanların yerinden edilmesine ses çıkartmadılar."

"AVRUPA'NIN TÜRK COĞRAFYASI ÜZERİNDE OYNADIĞI OYUN"

Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koyduğunu söyledi. Bunların hepsinin Avrupa'nın ve batının doğu üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyun olduğunu sabahtan akşama kadar batı ülkelerinin LGBT'yi savunan bu düşüncelere milyonlarca para aktardığını ifade eden Soylu şöyle dedi: ''Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık erkeklerle kadının evliliği değil erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koydu. Bugün CHP'nin Kadıköy belediye meclis üyesi de kalktı bunu söyledi. Bu Osmanlı'nın eski gerici işlevidir dedi. Bunların hepsi Avrupa'nın ve Batının Doğu üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyundur. Sabahtan akşama kadar batı ülkeleri LGBT'yi savunan bu düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyorlar. Batı bizim aile hayatımızı istemiyor. Aileyi değil bireyselliği savunuyorlar. 2023'e kadar bunlar tozutacak. Onların tek derdi var. Acaba kim Cumhurbaşkanı olsun. Bir de şimdi birbirlerine girmişler zaten. Devam etsinler. Kimi getirirseniz getirin. Milletin baş pehlivanı bellidir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de hevesle bekliyoruz. Bu milletin geleceği bizden çok güçlü adımlar bekliyor.''