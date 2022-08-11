Başkan Üçok: "Suluova'mızda kasıma kadar asfaltsız sokağımız kalmayacak" - Son Dakika
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Başkan Üçok: "Suluova'mızda kasıma kadar asfaltsız sokağımız kalmayacak"

11.08.2022 16:40
Başkan Üçok: "Suluova'mızda kasıma kadar asfaltsız sokağımız kalmayacak"

Suluova Belediyesi, konforlu ulaşım için yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Suluova Belediyesi, konforlu ulaşım için yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova'mızda kasıma kadar asfaltsız sokağımız kalmayacak" dedi.

Magosa mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Başkan Üçok, "Sıcak kaplama asfaltımızı şehrimizin muhtelif yerlerinde yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz kasım ayına kadar asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak" diye konuştu.

Sıcak asfaltın yanı sıra diğer ekiplerin de Fatih mahallesinde parke çalışması yaptığına değinen Üçok, "Yine Bir Eylül ve Pazar mahallelerimizde ekiplerimiz eş zamanlı asfalt öncesi çalışması yapıyor. Şehrimizin dört bir yanında ekiplerimizi görmek mümkün" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Üçok: 'Suluova'mızda kasıma kadar asfaltsız sokağımız kalmayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Üçok: "Suluova'mızda kasıma kadar asfaltsız sokağımız kalmayacak" - Son Dakika
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