Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimi sonuçlarına göre Milletçi Hareket Partisi (MHP)'den Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülden Karadayı'dan teslim aldı. Buradan belediye binasına geçen Muhsin Dere, belediye önünde kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara hitap ederek Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.
'Vatandaşlar belediye binasına alınmadı'
Belediye binası önünde kendisini bekleyep vatandaşlara hitap eden Başkan Dere, Belediye binasının eski olduğunu ifade ederek, herkesi içeri alamayacaklarını, daha sonra belli aralıklarla binaya kabul edeceklerini söylemesi dikkat çekti.
Düzenlenen törenin ardından tebrikleri kabul eden Dere, yeni makamına geçerek belediye başkanlığı görevine başladı. - ÇORUM
Son Dakika › Politika › Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Göreve Başladı - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Erbaş, Edirne Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığının kentteki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Sezer, Erbaş'a teşekkür ederken, Erbaş da Edirne'de olmaktan ve Selimiye gölgesinde düzenlenecek iftara katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Partili Mehmet Erol, 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alarak güven tazeledi. Başkan Erol, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.
MHP'den Suluova Belediye Başkanı seçilen Rıfat Uzun, mazbatasını alarak görevine başladı. Uzun, belediye binasında partililerle buluşarak görevi devraldı. Suluova'da gönül seferberliği hareketi başlatacaklarını belirten Uzun, daha yaşanabilir bir şehir için çalışacaklarını söyledi.
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Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
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