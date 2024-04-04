Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Göreve Başladı

Politika

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimi sonuçlarına göre Milletçi Hareket Partisi (MHP)'den Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülden Karadayı'dan teslim aldı. Buradan belediye binasına geçen Muhsin Dere, belediye önünde kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara hitap ederek Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.

'Vatandaşlar belediye binasına alınmadı'

Belediye binası önünde kendisini bekleyep vatandaşlara hitap eden Başkan Dere, Belediye binasının eski olduğunu ifade ederek, herkesi içeri alamayacaklarını, daha sonra belli aralıklarla binaya kabul edeceklerini söylemesi dikkat çekti.

Düzenlenen törenin ardından tebrikleri kabul eden Dere, yeni makamına geçerek belediye başkanlığı görevine başladı. - ÇORUM