Suriye'de Esad Rejimine Operasyon Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Esad Rejimine Operasyon Tamamlandı

Suriye Savunma Bakanlığı, devrik Esad rejimine yönelik operasyonun başarıyla sona erdiğini duyurdu.

10.03.2025 17:13
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Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani yaptığı açıklamada, devrik Esad rejiminin sahil kesimindeki unsurlarına yönelik askeri operasyonun sona erdiğini belirterek, "'Allah'a şükürler olsun ki, çökmüş rejimin unsurlarının ve subaylarının saldırılarını bertaraf edebildik" dedi.

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani, Esad rejimi unsurları ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdulgani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin sahil kesimindeki devrik Esad rejimi unsurlarına yönelik askeri operasyonun başarıyla sona erdiğini duyurdu. Kamu kurumlarında işleyişin normale dönmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Abdulgani, güvenlik güçlerinin halkın istikrarını ve güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğini, soruşturma komisyonunun gerçekleri ortaya çıkarmak ve mazlumlara adalet sağlamak için tam imkana sahip olacağını vurguladı. Abdulgani, "Operasyonun ikinci aşmasının başlatılmasıyla aziz halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek, Allah'ın izni ve ardından askerlerimizin azmi sayesinde kuvvetlerimizin bu aşamada belirlenen tüm hedeflere ulaşmada başarılı olduğunu duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esad güçlerinin hareket noktası olarak kullandıkları kamu yollarının büyük bir kısmını güvence altına aldık"

Operasyondaki başarılarına değinen sözcü Abdulgani, "Allah'a şükürler olsun ki, çökmüş rejimin unsurlarının ve subaylarının saldırılarını bertaraf edebildik, onların sürpriz unsurlarını yok edebildik ve onları hayati merkezlerden uzak tutmayı başardık. Esad güçlerinin sivilleri ve masum insanları hedef almak için hareket noktası olarak kullandıkları kamu yollarının büyük bir kısmını güvence altına aldık" dedi.

Abdulgani açıklamasında, "Güçlerimiz, Lazkiye'ye bağlı El Muhtariye, El Muzayria, El-Zobar bölgesi ve diğer yerleşim birimleri ile Tartus'a bağlı El Daliyah, Tanita ve El Kadmus yerleşim birimlerindeki güvenlik hücrelerini ve devrik rejim unsurlarını etkisiz hale getirerek tehditleri bertaraf etmiş ve bölgeyi güvence altına almıştır" ifadelerine yer verdi.

Albay Abdulgani elde ettikleri başarıyla, daha önce belirtilen hedefler doğrultusunda başlatılan askeri operasyonun sona erdiğini aktararak, "Kamu kurumlarımızın yeniden çalışmalarına başlayarak, hayatın normale dönmesi için halkımıza temel hizmetleri sunmaya, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü duyuruyoruz" açıklamasını yaptı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye'de Esad Rejimine Operasyon Tamamlandı - Son Dakika

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