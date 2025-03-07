Suriye'de Güvenlik Gerilimi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'de bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin hedef alınması hakkında, "Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir. Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir. Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." - ANKARA