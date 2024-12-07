Suriye'de Şam Kuşatması: Güvenlik Hattı Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Şam Kuşatması: Güvenlik Hattı Kuruldu

Suriye İçişleri Bakanı, muhaliflerin kuşatması sonrası Şam çevresinde güçlü bir kordon oluşturulduğunu belirtti.

07.12.2024 23:22
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Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun muhaliflerin Şam'ı kuşatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Şam ve kırsalının en uç noktalarında çok güçlü bir güvenlik ve askeri kordon var ve hiç kimse silahlı kuvvetler olarak inşa ettiğimiz bu savunma hattını geçemez" dedi.

Suriye'de Esad rejimi güçleri ile çatışan muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun muhalif grupların başkent Şam'ı kuşatmasının ardından açıklamalarda bulundu. El-Rahmun devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bugün Şam çevresinde aşılmaz bir kordon oluşturduğunu söyledi. El-Rahmun, "Şam ve kırsalının en uç noktalarında çok güçlü bir güvenlik ve askeri kordon var ve hiç kimse silahlı kuvvetler olarak inşa ettiğimiz bu savunma hattını geçemez" ifadelerini kullandı.

Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Silahlı birliklerimiz Şam kırsalı ve güney bölgesi boyunca hatlarını takviye ediyor. Hama ve Humus kırsalları ve kuzey Dera kırsalında operasyonlar başlatıldı" denildi.

"Kuzeyden ve güneyden daha fazla takviye göndermeye başladık"

Öte yandan, muhalif silahlı gruplara liderlik eden komutan Hasan Abdul Ghany, "Başkent Şam'da devam eden operasyonlarımızı desteklemek için kuzeyden ve güneyden daha fazla takviye göndermeye başladık" açıklamasını yaptı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye'de Şam Kuşatması: Güvenlik Hattı Kuruldu - Son Dakika

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