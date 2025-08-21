Suriye'de Tünel Imha Faaliyetleri

MSB: Suriye Harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (212) ve Menbic (336) toplam 548 kilometreye ulaşmıştır.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 268 kişi yakalandı, 944 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, engellenen kişi sayısı da 46 bin 881'e ulaşmıştır.

MSB Kaynakları: (Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin) Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır.