Suriye\'deki Devrim Sonrası Denizli\'de Sevinç Gösterileri

Politika

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Denizli'de bulunan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundu.

Suriye'deki Başer Esad karşı olan muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişinin ardından Şam'a girdi ve Esad yönetimini devirdi. Denizli'de bulunan Suriyeliler, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a ilerlemesi ve Esad rejiminin kontrolü kaybettiği haberlerinin dünya basında yer almasının ardından sokaklara döküldü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde Suriyelilerin meydanlara çıkmasının ardından Denizli'de de yüzlerce Suriyeli sığınmacı Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki Delikçınar Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Suriye Bayrakları ile sloganlar atan kalabalık, sevinç gösterisinde bulundu. Birbirlerine sarılan Suriyeliler, sevinç gözyaşları döktü. - DENİZLİ