Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere Halep'e geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, temaslarda bulunmak üzere Halep'e geldi. Halep ziyaretinde alimler heyetiyle görüşmeler gerçekleştiren Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere kaleye geçti. Etkinlikte Suriye ordusu mensupları ve şehit aileleri onurlandırılacak. - HALEP
Son Dakika › Politika › Şara Halep'te 'Zaferin Anahtarı' Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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