Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket eden Eş-Şara, temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin eşlik edeceği eş-Şara, Suudi yetkililerle de bir araya gelerek ikili ilişkiler, insani yardımlar ve ekonomik iş birliği konularını ele alması bekleniyor. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Suriye Devlet Başkanı'nın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
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