Suriye Devlet Başkanı'nın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Suriye Devlet Başkanı'nın Suudi Arabistan Ziyareti

Suriye Devlet Başkanı\'nın Suudi Arabistan Ziyareti

Ahmed eş-Şara, ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştirerek temaslarda bulunacak.

02.02.2025 13:08
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Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket eden Eş-Şara, temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin eşlik edeceği eş-Şara, Suudi yetkililerle de bir araya gelerek ikili ilişkiler, insani yardımlar ve ekonomik iş birliği konularını ele alması bekleniyor. - RİYAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye Devlet Başkanı'nın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika

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