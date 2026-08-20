Suriye ve Pakistan'dan güçlü iş birliği mesajı - Son Dakika
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Suriye ve Pakistan'dan güçlü iş birliği mesajı

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü. İkili ilişkilerin geliştirilmesi, Golan Tepeleri'nde destek ve doğrudan uçuşlar ele alındı. Ziyaret, 19 yıl sonra bakan seviyesindeki ilk resmi temas.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şerif, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin çeşitli alanlarda daha güçlü iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Şeybani, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Şerif, görüşmede Pakistan ile Suriye arasındaki tarihi ve çok yönlü bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin siyaset, savunma, ticaret, yatırım, eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha güçlü ikili iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Şerif, Pakistan'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyerek, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Golan Tepeleri konusunda Suriye'nin pozisyonunu desteklediklerini ifade etti. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının halklar arasındaki temasları güçlendireceğini belirten Şerif, bunun Suriye'yi dini ziyaretler amacıyla ziyaret eden çok sayıda Pakistanlı ziyaretçinin seyahatlerini de kolaylaştıracağını kaydetti.

Şeybani ise görüşmede Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını Şerif'e iletti. Suriyeli Bakan, Şerif'e ülkesindeki geçiş süreci ile yeniden yapılanma çalışmalarında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Pakistan'ın Suriye'ye yönelik sürekli desteği nedeniyle Şerif'e teşekkür eden Şeybani ayrıca, Şam yönetiminin ikili ilişkileri yeniden canlandırmaya yönelik güçlü ilgisini ifade etti. Şeybani, iş birliğine yönelik kurumsal mekanizmaların oluşturulması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda Şerif, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'ya selam ve iyi dileklerini ileterek, kendisini uygun bir tarihte Pakistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Suriye'den 19 yıl sonra dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

Şeybani'nin söz konusu ziyareti, Suriye'den dışişleri bakanı düzeyinde 19 yıl sonra Pakistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Şeybani temasları kapsamında bugün Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Pakistan, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye ve Pakistan'dan güçlü iş birliği mesajı - Son Dakika

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