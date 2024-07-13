Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile normalleşme 2011 öncesi duruma bağlı

Politika

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile normalleşmenin iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Suriye'nin halklar ve hükümet politikaları arasında net bir ayrım yaptığı belirtilen açıklamada, "Suriye'nin ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli olduğu" ifade edildi. Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde olması ve bu konudaki her girişimin net temeller üzerine inşa edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu temellerin başında Suriye topraklarından çekilme ve terör örgütleriyle mücadelenin yer aldığı belirtildi. Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için samimi çabalar gösteren kardeş ve dost ülkelere de teşekkür edilirken, ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesine bağlı olduğu ifade edildi. - ŞAM