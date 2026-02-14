Suriye Dönüş Hakları ve Yeniden İnşa Vurgusu - Son Dakika
Politika

Suriye Dönüş Hakları ve Yeniden İnşa Vurgusu

Suriye Dönüş Hakları ve Yeniden İnşa Vurgusu
14.02.2026 20:50
Suriye Dışişleri Bakanı, ülkesine dönüşlerin sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında gerçekleştirilen görüşmelerde, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın ülkesine dönme hakkı engellenemez, ancak dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından, geri dönenlerin Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağından emin olmalıyız" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, konferans marjında gerçekleştirilen yan görüşmelerde Suriye'nin yeniden inşası, ülke halkının birlik ve bütünlüğü ve ülke dışındaki Suriyelilerin vatanlarına dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeybani, "Devletin çökmüş rejimden devraldığı kötü idareden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyayız. Suriye halkı, içeridekiler ve dışarıdakiler arasında bölünmüş durumda; insani ve altyapı alanlarında önemli sıkıntılar yaşıyoruz" açıklamasını yaptı. Şeybani, hükümetin dayanacağı en büyük gücün Suriye halkı olduğunu vurgulayarak, "Halkımız büyük irade ve azme sahip. Bölgedeki deneyimlerden, doğru veya yanlış olsun, ders çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından emin olmalıyız"

Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine göre, Esad rejiminin devrilmesinin sonrasında ülkelerine geri dönen Suriyeli sayısı 1,2 milyon olduğuna dikkat çeken Şeybani, Şam yönetiminin tahminlerinin söz konusu sayının biraz daha üzerinde olduğunu belirtti. Bakan, Suriyelilerin kaotik veya duygusal bir şekilde geri dönmesini istemediklerini söyleyerek, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın ülkesine dönme hakkı engellenemez, ancak dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından emin olmalıyız. Geri dönenlerin Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağından emin olmalıyız" dedi.

"Yaptırımların kaldırılması yalnızca kapıyı aralamak"

Şeybani, ABD'nin Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad döneminde uygulamaya koyduğu yaptırımların kaldırılmasına değinerek, "Yaptırımların kaldırılması yalnızca kapıyı aralamak anlamına gelir. Bu, ülkenin yeniden inşası ve sürecin tamamı değildir. Suriye'yi dünyaya yeniden tanıtmaya çalıştık, Suriye işbirliği yapmak ve herkesle çalışmak istiyor" dedi.

Ülkede hala birçok iç göçmen kamplarının bulunduğunu belirten Şeybani, yaşadıkları yerlerden edilen milyonlarca Suriyelinin yurt dışında yaşadığını ve birçok şehir ile köyün yıkılmış olduğunu vurguladı.

"Arzuladığımız Suriye'yi inşa edene kadar gece gündüz çalışacağız"

Şeybani, elde edilen başarılarla yetinmediklerini belirterek, "Halkımıza en iyisini sunmak için çaba gösteriyoruz. Yorulmayacağız, bıkmayacağız, halkımızla birlikte arzuladığımız Suriye'yi inşa edene kadar gece gündüz çalışacağız" açıklamasını yaptı. Şeybani, hükümetin son zamanlarda Suriye'nin Suveyda ve diğer bölgelerinde yaşanan olaylara ilişkin sorumluluklardan kaçmadığını belirterek, ülkenin ulusal çıkarı ve halkın menfaatinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı. Şeybani ayrıca, Suriye'deki çeşitliliğin ülke için bir güç kaynağı olduğunun altını çizerek, "Üzerinde hemfikir olduğumuz çıkarlarımız var. Bunlar arasında Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğü bulunuyor. Yasal çerçevede çalışıyoruz ve bu yol, bir siyasi kültür gerektiriyor" ifadelerini kullandı. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Suriye Dönüş Hakları ve Yeniden İnşa Vurgusu

SON DAKİKA: Suriye Dönüş Hakları ve Yeniden İnşa Vurgusu
