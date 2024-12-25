Suriye Gelişmeleri Anlık Paylaşılacak - Son Dakika
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Politika

Suriye Gelişmeleri Anlık Paylaşılacak

Bakan Güler, Suriye'deki gelişmeleri anında basınla paylaşacaklarını açıkladı.

25.12.2024 13:20
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Olursa yine paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Suriye'ye yönelik yeni gelişmelerin sorulması üzerine Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilmediğiniz hiçbir şey yok şu anda. Olursa memnuniyetle yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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