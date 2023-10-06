Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait elektrik üretim tesisi vuruldu - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait elektrik üretim tesisi vuruldu

Son Güncelleme: 06.10.2023 17:20

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi hava harekatıyla vuruldu. Tesiste büyük hasar meydana gelirken, petrol kuyusu ve depolama tesisleri de hedef alınıyor.

- Bölücü terör örgütüne ait Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu

HASEKE - Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı yürütülen operasyonlarda ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Terörist unsurları etkisiz hale getirmek için yürütülen operasyon kapsamında hava harekatlarıyla bölücü terör örgütlerinin ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu. Tesiste büyük hasar meydana gelirken, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, örgüt tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisleri de vuruluyor.

Ayrıca, Haseke'nin kuzeyindeki Hamma su istasyonu, Tuvays üs bölgesindeki askeri araç, Celabiyah köyündeki askeri tünellerin yakınındaki konum, Terbespiye'nin Ger Dahol köyünde bir petrol tesisi gibi alanların vurulduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait elektrik üretim tesisi vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait elektrik üretim tesisi vuruldu - Son Dakika
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