Suriye-Pakistan 19 Yıl Sonra İlk Bakan Düzeyinde Buluşma - Son Dakika
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Suriye-Pakistan 19 Yıl Sonra İlk Bakan Düzeyinde Buluşma

Suriye-Pakistan 19 Yıl Sonra İlk Bakan Düzeyinde Buluşma
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan'da mevkidaşı İshak Dar ile görüştü. Bu ziyaret, Suriye'den Pakistan'a 19 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi. Şeybani'nin ziyareti, Suriye'den dışişleri bakanı düzeyinde 19 yıl sonra Pakistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Şeybani, temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Şeybani'yi Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı. İki bakan, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, İslamabad ile Şam arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini teyit ederek ortak çıkar alanlarında işbirliğini daha da geliştirme yollarını ele aldı. Baş başa görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda ise bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Öte yandan Suriye'den Pakistan'a son dışişleri bakanı düzeyindeki ziyaret, dönemin Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından Mayıs 2007'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Pakistan, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye-Pakistan 19 Yıl Sonra İlk Bakan Düzeyinde Buluşma - Son Dakika

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