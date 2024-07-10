Suriye ve Suudi Arabistan Arasındaki Ticari Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
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Politika

Suriye ve Suudi Arabistan Arasındaki Ticari Uçuşlar Yeniden Başladı

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde bugün itibarıyla yaklaşık 13 yıl aradan sonra ticari uçuşlar yeniden başladı. Suriye Havayolları'na ait ilk uçak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Soussan, uçuşların yeniden başlamasının iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde atılan yeni bir adım olduğunu belirtti.

10.07.2024 13:16
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Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki düzenli ticari uçuşlar yaklaşık 13 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde bugün itibarıyla yaklaşık 13 yıl aradan sonra ticari uçuşlar yeniden başladı. Şam Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Suriye Havayolları'na ait ilk uçak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Soussan yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasının iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde atılan yeni bir adım daha olduğunu söyledi.

Öte yandan, Suriyeli hacı adayları, geçtiğimiz ay hac ibadeti için Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşla seyahat etmişti.

Suudi Arabistan 2012 yılında Esad'ın Arap Baharı ayaklanmaları sırasında protestoculara sert müdahalesi ve baskıları nedeniyle Suriye ile ilişkilerini kesmişti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok Arap ülkesi Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye ve Suudi Arabistan Arasındaki Ticari Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika

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