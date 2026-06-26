Geçici korumadaki yabancılara çalışma izni muafiyeti - Son Dakika
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Geçici korumadaki yabancılara çalışma izni muafiyeti

26.06.2026 15:52
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altındaki yabancıların çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 1 milyon 434 bini aştığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakan Çiftçi, İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde düzenlenen göç konulu istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen göç yönetimi anlayışının temelinde güvenlik ile insanlık, hukuk ile merhamet arasında kurulan dengenin bulunduğunu belirtti.

Göç yönetimine geniş perspektiften baktıklarını ifade eden Çiftçi, sınır güvenliğinden uluslararası korumaya, düzensiz göçle mücadeleden gönüllü geri dönüşlere kadar geniş bir alanda çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Çiftçi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilirken nitelikli iş gücü, yatırımcılar, uluslararası öğrenciler ve bilim insanları için süreçlerin kolaylaştırıldığını vurguladı.

"Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 434 bini aştı"

Suriye'de 8 Aralık 2024'ten sonra yaşanan sürece değinen Çiftçi, bunun Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini hızlandırdığını belirtti.

Çiftçi, 2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 1 milyon 434 bini aştığını, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının ise 2 milyon 259 bin olduğunu bildirdi.

Bu kişilerin yaklaşık üçte birinin Türkiye'de doğduğunu ifade eden Çiftçi, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları bulunan bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti

Çiftçi, Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar ve sahadaki talepler doğrultusunda hayata geçirilen idari ve hukuki düzenlemelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz. Ülkemizde tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Geçici korumadaki yabancılara çalışma izni muafiyeti - Son Dakika

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