Üye Girişi
"Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika

"Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

03.02.2022 11:59
"Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonunda Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki Komisyon toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı.

Kıran, Kafkasya bölgesinin stratejik önemine değinerek bölgedeki gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan'ın çıkarlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı. "Tek millet iki devlet" ruhuyla hareket ettiklerini, bunun başka devletlere örnek olduğunu ve ilham verdiğini dile getiren Kıran, "Azerbaycan'la ilişkilerimizi yüksek seviyede tutmaya önem veriyoruz. Azerbaycan'ın Türkiye'de 20 milyar dolar, bizim ise Azerbaycan'daki yatırımımız 12 milyar doları aştı. Askeri ve diğer alanda farklı başlıklarda imzalar attık. Ortak askeri tatbikatların kapsamını genişlettik. Azerbaycan'la ilişkilerimize tarihi ve hukuki bir sorumluluk olarak bakıyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerin sorularını da cevaplayan Kıran, Karabağ'da 132 kilometrekarelik alanın mayından temizlendiğini ve bu alandaki çabalarının devam edeceğini söyledi.

Kıran, başka bir soru üzerine Karabağ'da dokuz farklı şirketin faaliyetini sürdürdüğünü ve bölgenin imar ve ihyası için çaba harcadığını bildirdi.

Görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
17:57 Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
17:16 Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 18:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: "Şuşa Beyannamesi" TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement