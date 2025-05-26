Suudi Arabistan, turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialarını yalanladı.
Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Suudi Arabistan'ın turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialara Suudi yetkililerden açıklama geldi. Adı açıklanmayan Suudi bir yetkili ülkede 73 yıldır uygulanan alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddiaları reddetti.
Haberlerde 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'ın kontrollü bir şekilde alkol satışlarına izin vereceği iddia edilmişti. Alkol, 1952 yılında ülkede tamamaen yasaklanmıştı. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Suudi Arabistan, Alkol Yasağını Kaldıracağı İddialarını Reddetti - Son Dakika
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